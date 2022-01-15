Шевченко потерял работу в "Дженоа"

Украинец буде искать новый клуб.

Украинский специалист Андрей Шевченко после поражения в Кубке Италии от "Милана" (3:1) был уволен из "Дженоа".

Об этом сообщает пресс-служба "Грифонов" в Twitter.

В субботу, 15 января, генуэзский клуб официально объявил об увольнении "Шевы" с поста главного тренера "Дженоа". Клуб поблагодарил украинца за проделанную работу.

""Дженоа" сообщает об освобождении от занимаемой должности тренера Андрея Шевченко. Клуб благодарит тренера и его сотрудников за напряженную работу, которую они проделали в последние месяцы. Техническое руководство первой командой будет временно возложено на Абдулая Конко (тренер юниорской команды "Дженоа"), которому будет помогать Роберто Мургита", — гласит сообщение "Грифонов" на официальном сайте.

Напомним, Шевченко пришел в команду в начале ноября 2021 года. С того времени "Красно-синие" провели 11 матчей, победив лишь в одном (кубковая игра с "Салернитаной" — 0:1), еще 7 игр завершились поражением, трижды была зафиксирована ничья. После прихода украинца в "Дженоа" команда опустилась на предпоследнее место в Серии А. На данный момент клуб с 12 очками в активе идет на 19-й позиции в лиге. От заветного 17-го места генуэзцев отделяют 5 очков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шевченко получит космические отступные в случае увольнения.