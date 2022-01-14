Шевченко в "последнем" матче с "Дженоа" проиграл "Милану" (видео)

Андрей Шевченко дал бой своей бывшей команде.

В четверг, 14 января, "Дженоа" Андрея Шевченко, которого СМИ уже отправили в отставку, проводила выездной поединок 1/8 финала Кубка Италии сезона 2021/22 против "Милана". Встреча состоялась на стадионе "Джузеппе Меацца" и завершилась со счетом 1:1 в основное время, а в экстра-таймах "Россонери" вырвали победу — 3:1.

В основное время команды обменялись голами. В первом тайме "Дженоа" вышла вперед благодаря точному удару Лео Остигарда. "Милан" на это ответил выстрелом Оливье Жиру под занавес второго тайма. А на 112-й минуте Рафаэль Леау принес хозяевам победу и путевку в четвертьфинал турнира. Еще один гол на счету бельгийца Алексиса Салемакерса.

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

"Телеграф" напоминает, что Андрей Шевченко так и не сумел добыть победу в Серии А. Итальянские СМИ сообщают, что "Шева" вскоре покинет "Дженоа". К слову, генуэзцы заплатят украинцу за такое решение космическими отступными. Добавим, что на пост главного тренера итальянской команды рассматривается кандидатура немецкого специалиста Бруно Лаббадиа, который ранее работал с берлинской "Гертой".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Дженоа" проиграла "Специи" (0:1) битву "за шесть очков" в Серии А.