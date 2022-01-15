Шевченко втратив роботу у "Дженоа"

Українець шукатиме новий клуб.

Українського фахівця Андрія Шевченка після поразки в Кубку Італії від "Мілана" (3:1) було звільнено з "Дженоа".

Про це повідомляє пресслужба "Грифонів" у Twitter.

У суботу, 15 січня, генуезький клуб офіційно оголосив про звільнення "Шеви" з посади головного тренера "Дженоа". Клуб подякував українцю за виконану роботу.

"Дженоа" повідомляє про звільнення з посади тренера Андрія Шевченка. Клуб дякує тренеру та його штабу за напружену роботу, яку вони проробили в останні місяці. Технічне керівництво першою командою буде тимчасово покладено на Абдулая Конко (тренер юніорської команди "Дженоа"), якому допомагатиме Роберто Мургіта ", — говорить повідомлення "Грифонів" на офіційному сайті.

Нагадаємо, Шевченко прийшов до команди на початку листопада 2021 року. З того часу "Червоно-сині" провели 11 матчів, перемігши лише в одному (кубкова гра з "Салернітаною" — 0:1), ще 7 ігор завершилися поразкою, тричі була зафіксована нічия. Після приходу українця до "Дженоа" команда опустилася на передостаннє місце в Серії А. На цей час клуб із 12 очками в активі йде на 19-й позиції в лізі. Від заповітного 17-го місця генуезців відокремлюють 5 очок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Шевченко отримає космічні відступні у разі звільнення.