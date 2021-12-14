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Шевченко здобув першу перемогу з "Дженоа" та вийшов у 1/8 фіналу Кубка Італії (відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Андрій Шевченко Новина оновлена 15 грудня 2021, 00:02
Андрій Шевченко

Все вирішив єдиний м’яч Екубану.

Український фахівець Андрій Шевченко здобув першу перемогу на чолі "Дженоа".

У матчі 1/16 фіналу Кубка Італії клуб із Генуї на своєму полі обіграв "Салернітану" з рахунком 1:0. Єдиний м’яч на 76-й хвилині забив Кейлеб Екубан. Нападник виявився найспритнішим у чужій воротарській площі і з кількох метрів заштовхав м’яч у сітку.

Після голу "Дженоа" тримав м’яч під своїм контролем, не даючи супернику жодного шансу зрівняти рахунок.

До перерви "Дженоа" більше володів м’ячем, проте небезпеку біля воріт суперника так і не міг створити. Більше того, наприкінці тайму форвард "Салернітани" Мілан Джурич міг вивести свою команду вперед, але у ближньому бою двічі не зміг переграти голкіпера.

У 1/8 фіналу команді українського тренера протистоятиме "Мілан", за який Шевченко виступав як футболіст. Ігри цієї стадії відбудуться вже після нового року.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Андрій Шевченко емоційно відреагував на поразку "Дженоа" у дербі проти "Сампдорії" минулими вихідними.

Теги:
#Андрій Шевченко #ФК Дженоа #Кубок Італії
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