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Шевченко продовжує зазнавати невдач в Італії (відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Андрій Шевченко Новина оновлена 11 грудня 2021, 10:05
Андрій Шевченко

Команда Шевченка знову без набраних балів.

"Дженоа" у матчі 17-го туру Серії А на своєму полі зазнала поразки від "Сампдорії" з рахунком 1:3.

Команда Андрія Шевченка пропустила вже на сьомій хвилині після голу Маноло Габб’яддіні, а одразу після перерви ще два м’ячі влетіло у сітку воріт "грифонів", причому один із м’ячів футболісти "Дженоа" забили самі собі.

Єдине, на що вистачило господарів, то це на гол престижу у виконанні Маттіа Дестро.

Таким чином, "Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка зазнав четвертої поразки у п’яти іграх і залишився на 18-му місці у турнірній таблиці чемпіонату Італії. "Сампдорія" завдяки цій перемозі піднялася на 14-е місце.

Як раніше повідомляв "Телеграф", колишній гравець "Динамо" розповів, як Шевченко активно проводив дозвілля під час кар’єри у київському клубі. Шевченко разом із "Динамо" п’ять разів ставав чемпіоном України і чотири рази вигравав Кубок країни. Потім він перейшов у "Мілан", з яким узяв Лігу чемпіонів у 2003 році, провів кілька років у "Челсі" і транзитом через "Мілан" повернувся до рідного київського "Динамо".

Теги:
#Андрій Шевченко #ФК Дженоа #ФК Сампдорія
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