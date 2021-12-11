Укр

Шевченко продолжает терпеть неудачи в Италии (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Автор
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Андрей Шевченко Новость обновлена 11 декабря 2021, 10:05
Андрей Шевченко

"Дженоа" опять без очков.

"Дженоа" в матче 17-го тура Серии А на своем поле потерпела поражение от "Сампдории" со счетом 1:3.

Команда Андрея Шевченко пропустила уже на седьмой минуте после гола Маноло Габбьяддини, а сразу после перерыва еще два мяча влетело в сетку ворот "грифонов", причем один из мячей футболисты "Дженоа" забили сами себе.

Единственное, на что хватило хозяев, так это на гол престижа в исполнении Маттиа Дестро.

Таким образом, "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко потерпел четвертое поражение в пяти играх и остался на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. "Сампдория" же благодаря этой победе поднялась на 14-е место.

Как ранее сообщал "Телеграф", бывший игрок "Динамо" рассказал, как Шевченко активно проводил досуг во время карьеры в киевском клубе. Шевченко вместе с "Динамо" пять раз становился чемпионом Украины и четырежды выигрывал Кубок страны. Затем он перешел в "Милан", с которым взял Лигу чемпионов в 2003 году, провел несколько лет в "Челси" и транзитом через "Милан" вернулся в родное киевское "Динамо".

Теги:
#Андрей Шевченко #ФК Дженоа #ФК Сампдория
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