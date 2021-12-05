Рус

"Дженоа" Шевченка програла "Ювентусу", пропустивши "сухий лист" з кутового (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
47
"Ювентус" — "Дженоа" Новина оновлена 05 грудня 2021, 23:36
"Ювентус" — "Дженоа"

Команда українця знову зазнала поразки.

У неділю, 5 грудня, "Ювентус" у рамках матчу 16-го туру чемпіонату Італії сезону 2021/22 приймав "Дженоа" Андрія Шевченка, команда якого поступилася у минулому турі "Мілану" (0:3). Зустріч відбулася у Турині на стадіоні "Ювентус" та завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів.

На початку першого тайму туринці вийшли вперед завдяки курйозному голу. На 9-й хвилині поєдинку колумбійський футболіст Хуан Куадрадо прямим ударом з кутового влучив у ворота гостей — кіпер "Дженоа" Сальваторе Сірігу не врятував. Наприкінці другого тайму "Юве" зусиллями Пауло Дібали подвоїв перевагу.

Відео голу Куадрадо:

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний тут пізніше.

Цей результат дозволив "Ювентусу" (27 очок) піднятися на 6-е місце у турнірній таблиці Серії А, "Дженоа" (10 очок) — 18. У наступному турі "Стара Синьйора" зіграє з "Венецією" (11.12.2021), а "Грифони" — з "Сампдорією" (10.12.2021).

"Телеграф" нагадує, що Андрій Шевченко очолив "Дженоа" на початку листопада. Після цього команда українця поступилася "Ромі" (0:2), а також зіграла внічию з "Удінезе" (0:0).

Теги:
#Футбол #Андрій Шевченко #ФК Ювентус #ФК Дженоа #Серія А
Ключові новини тижня
Україна
Головні події тижня: протести у Києві, "антиахметівський" закон, плани нападу на Україну
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ключові новини тижня
Головні події тижня: протести у Києві, "антиахметівський" закон, плани нападу на Україну
Дата публікації
Категорія
Скріншот
У Києві таксист висадив пасажирів через слова про ненависть до української мови: конфлікт потрапив на відео
Дата публікації
Категорія
Війська РФ
Не сюрприз: Рєзніков оцінив посилення Росії на кордоні з Україною
Дата публікації
Категорія
"Червоними" в Україні залишається 18 областей та столиця
В Україні змінюють умови карантину: що заборонено у "червоній" зоні
Дата публікації
Категорія
Дмитро Комаров
Дмитро Комаров: "Якщо ми почнемо їздити у найзабутіші точки України, то і держава, і бізнес звернуть на них увагу"