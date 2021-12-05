"Дженоа" Шевченка програла "Ювентусу", пропустивши "сухий лист" з кутового (відео)

Команда українця знову зазнала поразки.

У неділю, 5 грудня, "Ювентус" у рамках матчу 16-го туру чемпіонату Італії сезону 2021/22 приймав "Дженоа" Андрія Шевченка, команда якого поступилася у минулому турі "Мілану" (0:3). Зустріч відбулася у Турині на стадіоні "Ювентус" та завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів.

На початку першого тайму туринці вийшли вперед завдяки курйозному голу. На 9-й хвилині поєдинку колумбійський футболіст Хуан Куадрадо прямим ударом з кутового влучив у ворота гостей — кіпер "Дженоа" Сальваторе Сірігу не врятував. Наприкінці другого тайму "Юве" зусиллями Пауло Дібали подвоїв перевагу.

Відео голу Куадрадо:

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний тут пізніше.

Цей результат дозволив "Ювентусу" (27 очок) піднятися на 6-е місце у турнірній таблиці Серії А, "Дженоа" (10 очок) — 18. У наступному турі "Стара Синьйора" зіграє з "Венецією" (11.12.2021), а "Грифони" — з "Сампдорією" (10.12.2021).

"Телеграф" нагадує, що Андрій Шевченко очолив "Дженоа" на початку листопада. Після цього команда українця поступилася "Ромі" (0:2), а також зіграла внічию з "Удінезе" (0:0).