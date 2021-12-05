"Дженоа" Шевченко проиграла "Ювентусу", пропустив "сухой лист" с углового (видео)

Команда украинца опять потерпела поражение.

В воскресенье, 5 декабря, "Ювентус" в рамках матча 16-го тура чемпионата Италии сезона 2021/22 принимал "Дженоа" Андрея Шевченко, команда которого уступила в прошлом туре "Милану" (0:3). Встреча состоялась в Турине на стадионе "Ювентус" и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В начале первого тайма туринцы вышли вперед благодаря курьезному голу. На 9-й минуте поединка колумбийский футболист Хуан Куадрадо прямым ударом с углового поразил ворота гостей — кипер "Дженоа" Сальваторе Сиригу не выручил. Под занавес второго тайма "Юве" усилиями Пауло Дибалы удвоил преимущество.

Видео гола Куадрадо:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Этот результат позволил "Ювентусу" (27 очков) подняться на 6-е место в турнирной таблице Серии А, "Дженоа" (10 очков) — 18. В следующем туре "Старая Синьора" сыграет с "Венецией" (11.12.2021), а "Грифоны" — с "Сампдорией" (10.12.2021).

"Телеграф" напоминает, что Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" в начале ноябре. После этого команда украинца уступила "Роме" (0:2), а также сыграла вничью с "Удинезе" (0:0).