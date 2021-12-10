Ексгравець "Динамо": "Шевченко був розгильдяєм, несерйозно ставився до футболу, курив"

Деменко згадав Шеву у молодості.

Колишній захисник київського "Динамо" Максим Деменко розповів, що йому запам’ятався нинішній головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко в молодості.

"Яким був Шевченко у молодості? Трохи розгильдяєм, навіть босяком, якось несерйозно ставився до футболу, курив.

У численних інтерв’ю Шева каже, що його відкрив для футболу Лобановський. На мій погляд, головна людина в його кар’єрі був Сабо. Скільки він із ним мучився! Йожефович Андрію завжди казав: «Або ти свій талант розвиваєш, або загробиш себе». Очевидно, всі ці бесіди на Шевченка вплинули", — розповів Деменко в інтерв’ю FanDay.

Шевченко разом із "Динамо" п’ять разів ставав чемпіоном України і чотири рази вигравав Кубок країни. Потім він перейшов у "Мілан", з яким узяв Лігу чемпіонів у 2003 році, провів кілька років у "Челсі" і транзитом через "Мілан" повернувся до рідного київського "Динамо".

Раніше Деменко згадав історію, як експерт телеканалів "Футбол" Віктор Леоненко отримав на думку тодішнього тренера "Динамо" Йожефа Сабо.