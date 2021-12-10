Укр

Экс-игрок "Динамо": "Шевченко был разгильдяем, несерьезно относился к футболу, покуривал"

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Андрей Шевченко Новость обновлена 10 декабря 2021, 17:29
Андрей Шевченко

Деменко вспомнил Шеву в молодости.

Бывший защитник киевского "Динамо" Максим Деменко рассказал, чему ему запомнился нынешний главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко в молодости.

"Каким был Шевченко в молодости? Немного разгильдяем, даже босяком, как-то несерьезно относился к футболу, покуривал.

Во многих интервью Шева говорит, что его открыл для футбола Лобановский, на мой взгляд, главным человеком в его карьере был Сабо. Сколько он с ним возился! Йожефович Андрею всегда говорил: «Либо ты талант свой развиваешь, либо угробишь себя». Видимо, все эти беседы на Шевченко повлияли", — рассказал Деменко в интервью FanDay.

Шевченко вместе с "Динамо" пять раз становился чемпионом Украины и четырежды выигрывал Кубок страны. Затем он перешел в "Милан", с которым взял Лигу чемпионов в 2003 году, провел несколько лет в "Челси" и транзитом через "Милан" вернулся в родное киевское "Динамо".

Ранее Деменко вспомнил историю, как эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко получил в голову от тогдашнего тренера "Динамо" Йожефа Сабо.

Теги:
#Андрей Шевченко #ФК Динамо (Киев)
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