Бывший игрок "Динамо" вспомнил, как Леоненко получил в лоб от Сабо

Легендарный форвард немного уснул на тренировке.

Бывший защитник "Динамо" Максим Деменко вспомнил, как экс-нападающему киевлян, а ныне футбольному эксперту Виктору Леоненко досталось от главного тренера Йожефа Сабо.

"Однажды на базе у нас был просмотр прошедшего матча, Сабо на экране анализирует игру. А Леоненко практически засыпает, немного картинно, с вызовом главному тренеру. Йожеф Йожефович это замечает и кричит: «Витя, соберись! Смотри футбол!». – «А зачем мне его смотреть, все равно выйду и два забью!».

Сабо моментально берет пульт и бросает его точно в голову Леоненко! Команда сидит — и сразу все в шоке! У Виктора шишка моментально выросла. Но он посмеялся только, и действительно, в ближайшей игре забил. Ни Сабо, ни Суркис ничего с ним не могли сделать", — рассказал Деменко в интервью FanDay.

Виктор Леоненко защищал цвета "Динамо" с 1992 по 1998 год, став вместе с киевским клубом пятикратным чемпионом Украины. В активе Леоненко 14 игр за сборную Украины, в которых он забил 6 мячей.

Как ранее сообщал "Телеграф", бывший игрок "Динамо" сейчас работает грузчиков в супермаркете.