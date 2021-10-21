Укр

Леоненко объяснил провал "Динамо" на примере Эйфелевой башни

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Виктор Леоненко Новость обновлена 21 октября 2021, 19:09
Виктор Леоненко

Виктор Леоненко раскритиковал оборону киевлян.

Бывший нападающий "Динамо", а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко подвел итоги матча 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 "Барселона" — "Динамо" (1:0).

Слова специалиста доступны на footballua.tv.

По мнению Леоненко, в моменте с пропущенным голом защита "Бело-синих" сыграла безобразно, не заметив, как самый высокий футболист у соперников Жерар Пике подкрался к воротам Георгия Бущана. Данный фейл оборонцев киевлян эксперт высмеял сравнением с Эйфелевой башней.

"Я не понимаю, как в моменте с голом можно было забыть мужа Шакиры? Самого высокого человека в Барселоне. Это как побывать в Париже и не заметить Эйфелеву башню", — заявил Леоненко.

Виктор также отметил бездействие Карлоса Де Пены в моменте с голом, отметив, что уругваец "стоял в стороне и болел, или ставки ставил".

Видео гола Пике в матче "Барселона" — "Динамо":

"Телеграф" напоминает, что и "Динамо", и "Шахтер" ужасно выступают в Лиге чемпионов. Обе команды не сумели забить ни гола в трех стартовых турах, что является антирекордом турнира. К слову, дончане пропустили самый красивый гол недели в ЛЧ.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #ФК Барселона #Лига Чемпионов
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