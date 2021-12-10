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Колишній гравець "Динамо" згадав, як Леоненко отримав у чоло від Сабо

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Віктор Леоненко Новина оновлена 10 грудня 2021, 16:20
Віктор Леоненко

Легендарний форвард трохи заснув на тренуванні.

Колишній захисник "Динамо" Максим Деменко згадав як екс-нападнику киян, а нині футбольному експерту Віктору Леоненку дісталося від головного тренера Йожефа Сабо.

"Одного разу на базі у нас був перегляд матчу, що пройшов, Сабо на екрані аналізує гру. А Леоненко практично засинає, трохи картинно, з викликом головному тренеру. Йожеф Йожефович це помічає і кричить: «Вітя, зберись! Дивись футбол!». – «А навіщо мені його дивитися, все одно вийду і два заб’ю!».

Сабо вмить бере пульт і кидає його точно в голову Леоненку! Команда сидить — і відразу все в шоці! У Віктора шишка моментально зросла. Але він посміявся тільки, і справді, у найближчій грі забив. Ні Сабо, ні Суркіс нічого з ним не могли вдіяти", — розповів Деменко в інтерв’ю FanDay.

Віктор Леоненко захищав кольори "Динамо" з 1992 по 1998 рік, ставши разом із київським клубом п’ятикратним чемпіоном України. В активі Леоненка 14 ігор за збірну України, у яких він забив 6 м’ячів.

Як раніше повідомляв "Телеграф", колишній гравець "Динамо" зараз працює вантажників у супермаркеті.

Теги:
#ФК Динамо (Київ) #Йожеф Сабо #Віктор Леоненко
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