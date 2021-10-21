Леоненко пояснив провал "Динамо" на прикладі Ейфелевої вежі

Віктор Леоненко розкритикував оборону киян.

Колишній нападник "Динамо", а нині футбольний експерт Віктор Леоненко підвів підсумки матчу 3-го туру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 "Барселона" — "Динамо" (1:0).

Слова фахівця доступні на footballua.tv.

На думку Леоненка, в моменті з пропущеним голом захист "Біло-синіх" зіграв дуже погано, не помітивши, як найвищий футболіст у суперників Жерар Піке підкрався до воріт Георгія Бущана. Даний фейл оборонців киян експерт висміяв порівнянням з Ейфелевою вежею.

"Я не розумію, як в моменті з голом можна було забути чоловіка Шакіри? Саму високу людину в Барселоні. Це як побувати в Парижі і не помітити Ейфелеву вежу", — заявив Леоненко.

Віктор також зазначив бездіяльність Карлоса Де Пени в моменті з голом, зазначивши, що уругваєць "стояв осторонь і ставки ставив".

Відео голу Піке в матчі "Барселона" — "Динамо":

"Телеграф" нагадує, що і "Динамо", і "Шахтар" жахливо виступають у Лізі чемпіонів. Обидві команди не зуміли забити ні голу в трьох стартових турах, що є антирекордом турніру. До слова, донеччани пропустили найкрасивіший гол тижня в ЛЧ.