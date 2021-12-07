Укр

Главный соперник "Дженоа" Шевченко может быть исключен из Серии А

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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ФК "Салернитана" Новость обновлена 07 декабря 2021, 23:13
ФК "Салернитана"

"Салернитане" дали время до конца года.

"Салернитана", которая является одним из главных соперников "Дженоа" Андрея Шевченко за право остаться в Серии А, может быть дисквалифицирована из турнира.

Как сообщает Corriere dello Sport, у руководства клуба из Салерно запланирована встрече с руководством лиги в ближайшее время. Основная тема встречи: финансовое положение "Салернитаны" и роль в денег Клаудио Лолито в положении команды. Напомним, в чемпионате Италии запрещено, чтобы один человек владел двумя клубами. Помимо "Салернитаны", Лолито является президентом римского "Лацио".

Для того, чтобы команду не дисквалифицировали, клубу до конца года нужно найти нового собственника. Сейчас все финансы переданы в траст, но решением проблемы все равно не является.

На данный момент "Салернитана" с восемью очками занимает последнее место в Серии А. "Дженоа", в свою очередь, с 12 баллами занимает 18-е место, которое также не дает права продолжить выступления в элите итальянского футбола на следующий сезон.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Дженоа" была разгромлена "Миланом" (0:3).

Теги:
#Андрей Шевченко #ФК Дженоа #Серия А
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