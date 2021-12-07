Головного суперника "Дженоа" Шевченка може бути виключено із Серії А

"Салернітані" дали час до кінця року.

"Салернітана", яка є одним із головних суперників "Дженоа" Андрія Шевченка за право залишитися в еліті Серії А, може бути дискваліфікована із турніру.

Як повідомляє Corriere dello Sport, у керівництва клубу із Салерно запланована зустріч із керівництвом ліги найближчим часом. Основна тема зустрічі: фінансове становище "Салернітани" та роль грошей Клаудіо Лоліто у становищі команди. Нагадаємо, у чемпіонаті Італії заборонено, щоб одна людина володіла двома клубами. Крім "Салернітани", Лоліто є президентом римського "Лаціо".

Щоб команду не дискваліфікували, клубу до кінця року потрібно знайти нового власника. Наразі всі фінанси передані у траст, але вирішенням проблеми все одно не є.

На даний момент "Салернітана" з вісьмома очками посідає останнє місце в Серії А. "Дженоа", у свою чергу, з 12 балами посідає 18-е місце, яке також не дає права продовжити виступи в еліті італійського футболу на наступний сезон.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Дженоа" була розгромлена "Міланом" (0:3).