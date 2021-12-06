"У команди Шевченка немає душі": "Дженоа" розкритикували за ганебну гру з "Ювентусом"

Команда українця поки що не вражає.

"Дженоа" Андрія Шевченка була бита "Ювентусом" (2:0) у матчі 16-го туру чемпіонату Італії сезону 2021/22. Після гри команду українця критикували звідусіль.

Про це повідомляє telegram-канал "Гранде Шева".

"Дженоа" нічого не зуміла створити в атаці, не завдавши за 90 хвилин жодного удару у напрямку воріт туринців. Крім того, клуб українця зробив лише 2 успішні передачі в чужий штрафний майданчик за весь матч. Водночас "Стара Синьйора" 28 разів била по воротах "Грифонів". Подібна безвільна гра футболістів не залишилася непоміченою італійськими ЗМІ. La Gazzetta dello Sport назвала "Дженоа" командою без душі, а також передбачила Шевченко та Ко виліт у Серію B.

"Рідко можна побачити команду, яка нічого не створює, яка не має ідей, якій бракує характеру. Звісно, є втрати, але з такою грою неможливо залишитися у Серії А. Так, Шевченко не будував цю Дженоа. Але у команди немає душі", — цитує ЗМІ "Гранде Шева".

Додамо, що після перемоги "Ювентус" (27 очок) піднявся на 6-е місце у турнірній таблиці Серії А, "Дженоа" (10 очок) залишилася в зоні вильоту (18-е місце). У наступному турі чемпіонату Італії "Грифони" Шевченка зіграють з "Сампдорією" (10.12.2021).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Дженоа" була розгромлена "Міланом" (0:3).