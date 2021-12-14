Букмекери оцінили шанси "Дженоа" Шевченка пробитися до 1/8 фіналу Кубка Італії

Гра – у вівторок.

"Дженоа", який тренує український фахівець Андрій Шевченко, у вівторок проведе зустріч 1/16 фіналу Кубка Італії проти "Салернітани".

Гра пройде в Генуї, початок — о 22.00 за київським часом.

Букмекерська компанія Pari Match фаворитом зустрічі вважає команду Шевченка. Коефіцієнт на перемогу "Дженоа" в основний час становить 1.85, на нічию — 3.55, а на успіх "Салернітани" — 4.00.

Водночас, у господарів більше шансів на прохід далі: 1.44 проти 2.70.

Переможець цієї пари на стадії 1/8 фіналу Кубка Італії зіграє проти "Мілана", колишньої команди Андрія Шевченка.

На даний момент "Дженоа" та "Салернітана" є аутсайдерами Серії А. Клуб із Генуї розташовується на 18-му місці з 10 очками, а команда із Салерно замикає турнірну таблицю з 8 балами.

В останньому турі "Дженоа" зазнав поразки від "Сампдорії" (1:3), і Шевченко назвав причини, чому такий результат. У п’яти іграх під керівництвом українця генуезці здобули лише одну нічию, в решті зустрічей поступалися своїм суперникам.