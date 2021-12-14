Укр

Букмекеры оценили шансы "Дженоа" Шевченко пробиться в 1/8 финала Кубка Италии

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Андрей Шевченко Новость обновлена 14 декабря 2021, 11:10
Андрей Шевченко

Игра — во вторник.

"Дженоа", который тренирует украинский специалист Андрей Шевченко, во вторник проведет встречу 1/16 финала Кубка Италии против "Салернитаны".

Игра пройдет в Генуе, начало — в 22.00 по киевскому времени.

Букмекерская компания Pari Match фаворитом встречи считает команду Шевченко. Коэффициент на победу "Дженоа" в основное время составляет 1.85, на ничью — 3.55, а на успех "Салернитаны" — 4.00.

В то же время у хозяев больше шансов на проход дальше: 1.44 против 2.70.

Победитель данной пары на стадии 1/8 финала Кубка Италии сыграет против "Милана", бывшей команды Андрея Шевченко.

На данный момент "Дженоа" и "Салернитана" являются аутсайдерами Серии А. Клуб из Генуи располагается на 18-м месте с 10 очками, а команда из Салерно замыкает турнирную таблицу с 8 баллами.

В последнем туре "Дженоа" потерпел поражение от "Сампдории" (1:3), и Шевченко назвал причины, почему такой результат. В пяти играх под руководством украинца генуэзцы добыли лишь одну ничью, в остальных встречах уступали своим соперникам.

Теги:
#Андрей Шевченко #ФК Дженоа #Кубок Италии
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