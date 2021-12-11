Шевченко отреагировал на неудачу "Дженоа" в матче против "Сампдории"

Пока у украинца ни одной победы в Италии.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко отреагировал на поражение от "Сампдории" в матче 17-го тура Серии А (1:3).

"Проиграть в дерби — это очень плохо, и я это понимаю. Все футболисты сейчас разочарованы. Хотели сыграть в красивый футбол, но быстро пропустили в свои ворота. Не могу сказать, что мы играли отлично, особенно если речь идет о первом тайме.

Я сразу понимал, что у нас сложный календарь. Хорошо, что вернулись Кришито и Дестро, они нам очень сильно помогли. Повторюсь: если "Дженоа" останется в Серии А, то это будет успех, как выиграть Лигу чемпионов. Нам надо просто опустить голову и работать. Руководство пообещало, что зимой мы усилимся, это очень хорошие новости и для меня, и для болельщиков", — цитирует Шевченко calciomercato.com.

Таким образом, "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко потерпел четвертое поражение в пяти играх и остался на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. "Сампдория" же благодаря этой победе поднялась на 14-е место.

Как ранее сообщал "Телеграф", бывший игрок "Динамо" рассказал, как Шевченко активно проводил досуг во время карьеры в киевском клубе.