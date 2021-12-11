Шевченко відреагував на невдачу "Дженоа" у матчі проти "Сампдорії"

Поки що в українця жодної перемоги в Італії.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко відреагував на поразку від "Сампдорії" у матчі 17 туру Серії А (1:3).

"Програти в дербі — це дуже погано, і я це розумію. Усі футболісти зараз розчаровані. Хотіли зіграти у гарний футбол, але швидко пропустили у свої ворота. Не можу сказати, що ми грали чудово, особливо якщо йдеться про перший тайм.

Я одразу розумів, що у нас складний календар. Добре, що повернулися Крішіто та Дестро, вони нам дуже допомогли. Повторюся: якщо "Дженоа" залишиться в Серії А, це буде успіх, як виграти Лігу чемпіонів. Нам треба просто опустити голову та працювати. Керівництво пообіцяло, що взимку ми посилимося, це дуже добрі новини і для мене, і для вболівальників", — цитує Шевченко calciomercato.com.

Таким чином, "Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка зазнав четвертої поразки у п’яти іграх і залишився на 18-му місці у турнірній таблиці чемпіонату Італії. "Сампдорія" завдяки цій перемозі піднялася на 14-е місце.

Як раніше повідомляв "Телеграф", колишній гравець "Динамо" розповів, як Шевченко активно проводив дозвілля під час кар’єри у київському клубі.