Рус

Шевченко відреагував на невдачу "Дженоа" у матчі проти "Сампдорії"

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
223
Андрій Шевченко Новина оновлена 11 грудня 2021, 10:57
Андрій Шевченко

Поки що в українця жодної перемоги в Італії.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко відреагував на поразку від "Сампдорії" у матчі 17 туру Серії А (1:3).

"Програти в дербі — це дуже погано, і я це розумію. Усі футболісти зараз розчаровані. Хотіли зіграти у гарний футбол, але швидко пропустили у свої ворота. Не можу сказати, що ми грали чудово, особливо якщо йдеться про перший тайм.

Я одразу розумів, що у нас складний календар. Добре, що повернулися Крішіто та Дестро, вони нам дуже допомогли. Повторюся: якщо "Дженоа" залишиться в Серії А, це буде успіх, як виграти Лігу чемпіонів. Нам треба просто опустити голову та працювати. Керівництво пообіцяло, що взимку ми посилимося, це дуже добрі новини і для мене, і для вболівальників", — цитує Шевченко calciomercato.com.

Таким чином, "Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка зазнав четвертої поразки у п’яти іграх і залишився на 18-му місці у турнірній таблиці чемпіонату Італії. "Сампдорія" завдяки цій перемозі піднялася на 14-е місце.

Як раніше повідомляв "Телеграф", колишній гравець "Динамо" розповів, як Шевченко активно проводив дозвілля під час кар’єри у київському клубі.

Теги:
#Андрій Шевченко #ФК Дженоа #Серія А #ФК Сампдорія
Володимир Зеленський упустив свій шанс, вважають експерти
Політика
Зеленський попав на розтяжку: що чекає на Україну та Донбас після переговорів Байдена з Путіним
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський упустив свій шанс, вважають експерти
Зеленський попав на розтяжку: що чекає на Україну та Донбас після переговорів Байдена з Путіним
Дата публікації
Категорія
ПТРК Javelin могли бути частиною військової допомоги
США відклали військову допомогу Україні на $200 млн, — американські ЗМІ
Дата публікації
Категорія
7 січня православні християни святкують Різдво
Снігу не дочекаємось: якою буде погода на Різдво в Україні
Дата публікації
Категорія
За час пандемії в Україні захворіли понад 3,5 млн людей
Захворілих менше, померлих — більше: статистика коронавірусу в Україні на 11 грудня
Дата публікації
Категорія
"Слуги народу" хочуть зберегти якнайбільше "штиків" у наступному скликанні Ради
Брудна історія: заради порятунку “Слуг” влада думає переносити вибори та залишати “мажоритарку”