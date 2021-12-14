Шевченко добыл первую победу с "Дженоа" и вышел в 1/8 финала Кубка Италии (видео)

Все решил единственный мяч Экубана.

Украинский специалист Андрей Шевченко одержал первую победу во главе "Дженоа".

В матче 1/16 финала Кубка Италии клуб из Генуи на своем поле обыграл "Салернитану" со счетом 1:0. Единственный мяч на 76-й минуте забил Кейлеб Экубан. Нападающий оказался самым расторопным в чужой вратарской площади и с нескольких метров затолкал мяч в сетку.

После гола "Дженоа" держал мяч под своим контролем, не давая сопернику ни малейшего шанса сравнять счет.

До перерыва "Дженоа" больше владел мячом, однако опасности у ворот соперника так и не мог создать. Более того, в концовке тайма форвард "Салернитаны" Милан Джурич мог вывести свою команду вперед, но в ближнем бою дважды не смог переиграть голкипера.

В 1/8 финала команде украинского тренера будет противостоять "Милан", за который Шевченко выступал в качестве футболиста. Игры данной стадии пройдут уже после нового года.

Как ранее сообщал "Телеграф", Андрей Шевченко эмоционально отреагировал на поражение "Дженоа" в дерби против "Сампдории" на прошлых выходных.