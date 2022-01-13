Шевченко збагатиться на суму з сімома нулями у разі звільнення

Українець отримає гідну компенсацію.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко, команда якого нещодавно програла важливу гру зі "Спецією" (0:1) Віктора Коваленка у Серії А, перебуває на межі звільнення з команди.

Про це повідомляє tuttomercatoweb.

За інформацією джерела, керівництво "Дженоа" 13 січня проведе зустріч з Руді Гарсією, який може стати наступним тренером генуезців. Повідомляється, що "Шева" та його тренерський штаб отримають солідну компенсацію, якщо угода між сторонами буде розірвана. Називається сума у 20 млн євро. Додамо, що майбутнє Андрія Миколайовича у команді фактично вирішено, і навіть перемога над "Міланом" (13 січня) у кубковій грі не гарантує українцеві збереження посади.

Цікаво, що Шевченко через позитивні тести на коронавірус пропустив гру зі "Спецією", а тепер ризикує бути ізольованим і в матчі проти "Мілана".

Додамо, що Шевченко так і не зумів здобути жодної перемоги з "Дженоа" у Серії А. Команда опустилася на передостаннє місце, а завдання зберегти прописку в еліті італійського футболу лише ускладнилося.

Раніше "Телеграф" пояснював причини невдач Шевченка в Італії.