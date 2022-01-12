Шевченко на межі вильоту з "Дженоа": чому легенда Серії А провалився з першим клубом

Над легендою футболу нависла загроза звільнення.

Головний тренер "Дженоа" українець Андрій Шевченко, програвши "матч за 6 очок" "Спеції" Віктора Коваленка (0:1), ризикує найближчим часом втратити роботу.

Розбираємо, чому "Шеві" поки що не вдалося здобути жодної перемоги в Серії А.

Відсутність досвіду

Шевченко працює асистентом тренера/головним тренером уже давно, з 2016 року, проте раніше українець відповідав лише за рідну збірну. Робота з національною командою та клубом кардинально відрізняється. До збірної приїжджають найкращі футболісти, а тренер, по суті, має бути добрим мотиватором, адже за пару тижнів зборів втілити свою філософію гри в життя не вдасться.

Переоцінив свої сили

"Шева" прийшов у клубний футбол і відразу очолив команду Серії А посеред сезону, правда, дуже проблемну команду італійської першості. Українець, очоливши генуезький колектив, зізнався, що зберегти прописку в еліті "Дженоа", це як виграти Лігу чемпіонів (дивом, — прим. ред.). Тоді всі посміялися, проте зараз ситуація "Дженоа" у лізі катастрофічна, а команді справді потрібне маленьке футбольне диво. Схоже, Андрій Миколайович погодився працювати з "Грифонами", трохи переоцінивши свої можливості, а головне можливості своїх підопічних.

Андрій Шевченко очолив Дженоа

Коронавірус та травми

Шевченко вже двічі хворів на коронавірус і через це може пропустити визначальну кубкову гру з "Міланом" (13.01.2022). Також тренер не працював із командою у важливій зустрічі зі "Спецією". Проте найболючіший удар по "Дженоа" завдали травми гравців. На момент приходу "Шеви" в команду в лазареті клубу знаходилося одразу 8 гравців основи. Ситуація з часом покращувалась, проте ніколи не була і близько до ідеальної.

Андреа Малдера

Тренер-аналітик збірної України за Шевченка Андреа Малдера не пішов з українцем до "Дженоа". Багато хто вважає, що саме відсутність цього спеціаліста у тренерському штабі Андрія Миколайовича зіграла роль у невдалому періоді "Грифонів" у Серії А.

Андреа Малдера та Андрій Шевченко

Тактика

Через відсутність виконавців з різних причин "Шева" грав переважно в тактичній схемі 3-5-2 і зосередився на обороні. Футболісти "Дженоа" щоразу провалювали гру в захисті (виняток — матч з "Аталантою"), а в атаці виглядали блідо. Шевченко попросив у босів клубу гроші на трансфери футболістів під схему 4-3-3. Саме з такою тактичною побудовою "Грифони" відіграли другий тайм зі "Спецією", що було найкращою 45-хвилинною командою за нового тренера.

Зазначимо, що хмари над Андрієм Миколайовичем справді згущуються, проте його звільнення посеред сезону виглядатиме нелогічно, адже з приходом українця в команду керівництво "Дженоа" оголосило про початок нової ери в історії клубу. Крім того, команді доведеться виплатити солідну компенсацію (у ЗМІ фігурує сума в 10 млн євро) українцю у разі дострокового розірвання контракту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що фанатів були у захваті від Шевченка під час матчу.