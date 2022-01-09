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Шевченко програв битву за "шість очок" у Серії А (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Андрій Шевченко та Віктор Коваленко Новина оновлена 09 січня 2022, 21:22
Андрій Шевченко та Віктор Коваленко

Українське дербі в Італії завершилося на користь команди Коваленка.

У неділю, 9 січня, "Дженоа" Андрія Шевченка, якого фанати просять повернутися на поле, у рамках матчу 21-го туру чемпіонату Італії сезону 2021/22 приймала "Спецію" півзахисника Віктор Коваленка. Зустріч відбулася на стадіоні "Луїджі Фераріс" і завершилася з рахунком 0:1 на користь гостей.

Перемогу "Спеції" приніс точний удар Сімоне Бастоні у першому таймі. "Дженоа" виглядала безвольно і лише в середині 2-го тайму почала створювати хоч якісь моменти біля воріт суперників. Проте гості вистояли та здобули перемогу у "матчі за шість очок". Додамо, що Коваленко з’явився на полі на 85 хвилині.

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

Додамо, що Андрій Шевченко здав позитивний тест на COVID-19 перед цією грою та був ізольований. Про це напередодні зустрічі повідомила прес-служба "Грифонів". Керував сьогодні командою помічник "Шеви" Мауро Тассотті.

Цей результат залишив "Дженоа" (12 очок) на передостанньому, 19-му місці, у турнірній таблиці Серії А, "Спеція" (19 очок) — 16-а. У наступному турі "Грифони" зіграють з "Фіорентиною" (17.01.2022), а "Орлята" — з "Міланом" (17.01.2022).

У попередньому матчі генуезці зіграли внічию із "Сассуоло" (1:1).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Польщі хочуть запросити Шевченка.

Теги:
#Футбол #ФК Дженоа #Серія А #ФК Спеція
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