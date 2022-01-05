Шевченка хочуть переманити до Польщі

Український фахівець зацікавив футбольне керівництво сусідньої країни.

Головний тренер італійської "Дженоа" і колишній наставник збірної України Андрій Шевченко, який пішов із національної команди зі скандалом, може очолити збірну Польщі.

Про це повідомляє sport.onet.pl.

За інформацією джерела, президент Польської футбольної спілки (ПФЛ) Цезарій Кулеша розглядає кандидатуру володаря "Золотого м’яча" на цю посаду. Наразі "Шева" перебуває на контракті з "Дженоа", а тому здійснити його перехід до збірної Польщі буде досить проблематично. Повідомляється, що у ПФЛ можуть спробувати навіть викупити контракт українця у італійської команди або повернутися до цього питання вже після закінчення сезону.

Примітно, що збірну Польщі в березні чекає матч відбору на ЧС-2022 проти команди Росії. Андрій Миколайович добре знає, як забивати цій команді.

Нагадаємо, Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді 2021 року. Український фахівець підписав контракт із клубом до 30 червня 2024-го. Генуезці зараз йдуть у зоні вильоту в чемпіонаті Італії (18-е місце, 11 очок).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Дженоа" за Шевченка може посилитися російськими футболістами. До речі, в українця перед Новим роком виявили коронавірус.