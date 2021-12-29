"Дженоа" Шевченка продовжує російський вектор посилення
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Форвард більшу частину сезону пропустив через травму.
Нападник "Спартака" Езек’єль Понсе увійшов до шорт-листа трансферних інтересів "Дженоа", який тренує Андрій Шевченко.
Як повідомляє Tuttosport, окрім аргентинського форварда серед можливих варіантів посилення розглядаються Йорген Ларсен з "Гронінгена", Жордан Сьєбатшо з "Янг Бойз" та Ігнасіо Пуссетто з "Удінезе".
На даний момент немає інформації, на кому все ж таки зупиниться керівництвом клубу з Генуї.
Цього сезону через травму Понсе провів лише 11 матчів, у яких забив 4 м’ячі і віддав результативну передачу. Повернення аргентинця до основної групи після розриву меніска очікується найближчим часом. Портал Transfermarkt.com оцінює вартість гравця у 7 мільйонів євро.
У вівторок стало відомо, що Андрій Шевченко та один із лідерів "Дженоа" заразилися коронавірусом.
Як раніше повідомляв "Телеграф", одним із головних варіантів для посилення є російський півзахисник Олексій Міранчук. Йдеться про можливу оренду із сумою викупу близько 15 мільйонів євро після закінчення нинішнього сезону.
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