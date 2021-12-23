"Дженоа" Шевченка готова купити росіянина за 15 мільйонів євро

Маліновський може залишитися на одного конкурента менше.

"Дженоа", який тренує український фахівець Андрій Шевченко, у зимове трансферне вікно планує серйозну трансферну кампанію.

Як повідомляє La Repubblica, одним із головних варіантів для посилення складу "грифони" бачать Олексія Міранчука, партнера Руслана Маліновського з "Аталанти".

За даними ЗМІ, сума угоди може становити до 15 мільйонів євро, саме таку суму бергамаски хочуть отримати за футболіста.

Миранчук перейшов до "Аталанти" минулого літа, проте гравцем основного складу так і не став. Цього сезону 26-річний росіянин провів за чорно-синіх 12 матчів у всіх турнірах. У його активі гол та результативна передача. Портал Transfermarkt.com оцінює вартість гравця у 13 з половиною мільйонів євро.

Як раніше повідомляв "Телеграф", "Дженоа" та "Аталанта" в останньому турі Серії А провели очний матч у рамках чемпіонату Італії, який завершився внічию 0:0. Цей результат залишив "Дженоа" у зоні вильоту. Команда Шевченка з 11 очками займає 18 позицію в турнірній таблиці італійської першості. "Аталанта" (38 очок) залишилася на четвертому рядку.