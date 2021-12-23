Укр

"Дженоа" Шевченко готова купить россиянина за 15 миллионов евро

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Алексей Миранчук Новость обновлена 23 декабря 2021, 19:17
Алексей Миранчук

У Малиновского может остаться на одного конкурента меньше.

"Дженоа", который тренирует украинский специалист Андрей Шевченко, в зимнее трансферное окно планирует серьезную трансферную кампанию.

Как сообщает La Repubblica, одним из главных вариантов для усиления состава "грифоны" видят Алексея Миранчука, партнера Руслана Малиновского по "Аталанте".

По данным СМИ, сумма сделки может составить до 15 миллионов евро, именно такую сумму бергамаски хотят получить за футболиста.

Миранчук перешел в "Аталанту" прошлым летом, однако игроком основного состава так и не стал. В нынешнем сезоне 26-летний россиянин провел за черно-синих 12 матчей во всех турнирах. В его активе гол и результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 13 с половиной миллионов евро.

Как ранее сообщал "Телеграф", "Дженоа" и "Аталанта" в последнем туре Серии А провели очный матч в рамках чемпионата Италии, который завершился вничью 0:0. Этот результат оставил "Дженоа" в зоне вылета. Команда Шевченко с 11 очками занимает 18-ю позицию в турнирной таблице итальянского первенства. "Аталанта" (38 очков) осталась на четвертой строчке.

Теги:
#Андрей Шевченко #ФК Дженоа #Серия А #ФК Аталанта #Алексей Миранчук
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