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"Дженоа" Шевченка дала бій "Аталанті" Маліновського (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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"Дженоа" — "Аталанта" Новина оновлена 22 грудня 2021, 00:22
"Дженоа" — "Аталанта"

В Італії пройшло українське дербі.

У вівторок, 21 грудня, "Дженоа" під керівництвом українського фахівця Андрія Шевченка, який у листопаді приєднався до команди, у рамках матчу 19-го туру Серії А сезону 2021/22 приймала "Аталанту" Руслана Маліновського. Зустріч відбулася у Генуї на стадіоні "Луїджі Фераріс" і завершилася з рахунком 0:0.

"Аталанта" весь матч мала відчутну перевагу, але забити гостям сьогодні не вдалося. "Дженоа" традиційно билася на відбій, провівши мінімум атак (1 удар за гру). Зрештою зустріч так і завершилася без голів. Маліновський зіграв 65 хвилин і був замінений на Ілічіча.

Повний відеоогляд зустрічі:

Цей результат залишив "Дженоа" у зоні вильоту. Команда Шевченка з 11 очками займає 18 позицію в турнірній таблиці італійської першості. "Аталанта" (38 очок) залишилася на четвертому рядку. Свій наступний поєдинок колектив Андрія Миколайовича проведе у гостях 6 січня проти "Сассуоло". Бергамаски зіграють удома проти "Торіно" (06.01.2022).

Додамо, що у паралельному матчі "Ювентус" здобув перемогу над "Кальярі" (2:0).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Шевченко здобув першу перемогу в Італії, щоправда, "Дженоа" перемогла у кубковому матчі. А ось у Серії А український фахівець показав найгірший старт в історії "Грифонів".

Теги:
#Футбол #Андрій Шевченко #ФК Мілан #ФК Дженоа #Руслан Маліновський
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