Укр

"Дженоа" Шевченко дала бой "Аталанте" Малиновского (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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"Дженоа" - "Аталанта" Новость обновлена 22 декабря 2021, 00:22
"Дженоа" - "Аталанта"

В Италии прошло украинское дерби.

Во вторник, 21 декабря, "Дженоа" под руководством украинского специалиста Андрея Шевченко, который в ноябре присоединился к команде, в рамках матча 19-го тура Серии А сезона 2021/22 принимала "Аталанту" Руслана Малиновского. Встреча состоялась в Генуе на стадионе "Луиджи Феррарис" и завершилась со счетом 0:0.

"Аталанта" весь матч владела ощутимым преимуществом, но забить гостям сегодня не удалось. "Дженоа" традиционно билась на отбой, проведя минимум атак (1 удар за игру). В итоге встреча так и завершилась без голов. Малиновский сыграл 65 минут и был заменен на Иличича.

Полный видеообзор встречи:

Этот результат оставил "Дженоа" в зоне вылета. Команда Шевченко с 11 очками занимает 18-ю позицию в турнирной таблице итальянского первенства. "Аталанта" (38 очков) осталась на четвертой строчке. Свой следующий поединок коллектив Андрея Николаевича проведет в гостях 6 января против "Сассуоло". Бергамаски сыграют дома против "Торино" (06.01.2022).

Добавим, что в параллельном матче "Ювентус" добыл победу над "Кальяри" (2:0).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шевченко добыл первую победу в Италии, правда, "Дженоа" победила в кубковом матче. А вот в Серии А украинский специалист показал худший старт в истории "Грифонов".

Теги:
#Футбол #Андрей Шевченко #ФК Милан #ФК Дженоа #Руслан Малиновский
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