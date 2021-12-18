Шевченко став головним невдахою в історії "Дженоа" (відео)

На перемогу команда знову не награла.

"Дженоа" у матчі 18-го туру Серії А на виїзді програла римському "Лаціо" — 1:3.

Точними ударами у складі римської команди відзначилися Педро, Аччербі та Дзакканьї, а м’яч престижу наприкінці зустрічі забив Мелегоні.

Після 18 ігор "Дженоа" посідає 19-те місце з десятьма очками, а римляни — сьомі (28 очок).

Таким чином, український фахівець не зміг здобути перемогу у шостому поспіль матчі в Серії А, маючи п’ять поразок та одну нічию. Цей результат – найгірший в історії клубу. Раніше ніхто з тренерів команди не проводив стільки ігор без виграшів у перших зустрічах біля керма "Дженоа".

Свій наступний матч клуб із Генуї проведе 21 грудня проти "Аталанти", де виступає ще один українець — Руслан Малиновський.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Шевченко був дуже задоволений після перемоги над "Салернітаною" у Кубку Італії. У 1/8 фіналу турніру команді українського тренера протистоятиме "Мілан", за який Шева виступав протягом багатьох років як гравець.