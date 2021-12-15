Шевченко відреагував на свій перший успіх в Італії та розповів про трансфери клубу

Далі на команду чекає "Мілан".

Головний тренер "Мілана" Андрій Шевченко прокоментував перемогу над "Салернітаною" (1:0) у матчі 1/16 фіналу Кубка Італії. Єдиний м’яч на 76 хвилині забив Кейлеб Екубан.

"Ця перемога дасть нам можливість легше дихати надалі. Вважаю, у цій зустрічі ми грали краще і цілком заслужено перемогли. Перший тайм, як і в попередніх матчах, був невдалим, хоча ми й створили чимало моментів. Звичайно, треба більше працювати, щоб досягати потрібного результату.

Яких трансферів чекати взимку? У команді лише днями з’явився новий спортивний директор, ми вже з ним обговорили, кого хочемо бачити у "Дженоа". Наступні два матчі у чемпіонаті будуть дуже складними, там "Лаціо" та "Аталанта". Вже після них масштабно подумаємо про посилення", — заявив Шевченко в інтерв’ю клубному ютуб-каналу.

У 1/8 фіналу Кубка Італії команді українського тренера протистоятиме "Мілан", за який Шевченко виступав як футболіст. Ігри цієї стадії відбудуться вже після нового року.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Шевченко дуже засмутився після невдачі команди в дербі проти "Сампдорії".