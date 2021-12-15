Шевченко отреагировал на свой первый успех в Италии и рассказал о трансферах клуба

Дальше команду ждет "Милан".

Главный тренер "Милана" Андрей Шевченко прокомментировал победу над "Салернитаной" (1:0) в матче 1/16 финала Кубка Италии. Единственный мяч на 76-й минуте забил Кейлеб Экубан.

"Эта победа даст нас возможность легче дышать в дальнейшем. Считаю, в данной встрече мы играли лучше и вполне заслуженно победили. Первый тайм, как и в предыдущих матчах, толком не получился, хотя мы и создали немало моментов. Конечно, нужно больше работать, чтобы добиваться нужного результата.

Каких трансферов ждать зимой? В команде лишь на днях появился новый спортивный директор, мы уже с ним обсудили, кого хотим видеть в "Дженоа". Следующие два матча в чемпионате будут очень сложными, там "Лацио" и "Аталанта". Уже после них масштабно подумаем об усилении", — заявил Шевченко в интервью клубному ютуб-каналу.

В 1/8 финала Кубка Италии команде украинского тренера будет противостоять "Милан", за который Шевченко выступал в качестве футболиста. Игры данной стадии пройдут уже после нового года.

Как ранее сообщал "Телеграф", Шевченко очень сильно расстроился после неудачи команды в дерби против "Сампдории".