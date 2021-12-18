Шевченко стал главным неудачником в истории "Дженоа" (видео)

На победу команда опять не наиграла.

"Дженоа" в матче 18-го тура Серии А на выезде проиграла римскому "Лацио" — 1:3.

Точными ударами в составе римской команды отличились Педро, Аччерби и Дзакканьи, а мяч престижа в концовке встречи забил Мелегони.

После 18 игр "Дженоа" занимает 19-е место с десятью очками, а римляне — седьмые (28 очков).

Таким образом, украинский специалист не смог добыть победу в шестом подряд матче в Серии А, имея пять поражений и одну ничью. Данный результат — худший в истории клуба. Ранее никто из тренеров команды не проводил столько игр без выигрышей в своих первых встречах у руля "Дженоа".

Свой следующий матч клуб из Генуи проведет 21 декабря против "Аталанты", где выступает еще один украинец — Руслан Малиновский.

Как ранее сообщал "Телеграф", Шевченко был очень доволен после победы над "Салернитаной" в Кубке Италии. В 1/8 финала турнира команде украинского тренера будет противостоять "Милан", за который Шева выступал на протяжении многих лет как игрок.