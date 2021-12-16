Шевченко після першої перемоги з "Дженоа" оцінив шанси на успіх у матчі проти "Лаціо"

Український фахівець знає, як треба грати проти римлян.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко після успіху в Кубку Італії поділився очікуваннями від матчу 18 туру Серії А проти "Лаціо".

"Дуже приємно, що команда нарешті змогла перемогти, більше того, провівши "сухий" матч. Попереду ще дві важкі зустрічі, сподіваємось, переможний результат підніме наш дух.

Ми маємо грати проти "Лаціо" у свій футбол: компактно, агресивно. Звісно, спробуємо взяти очки. Нам обов’язково потрібно використати ті моменти, які будуть, командний футбол вирішує все.

Склад на кубкову зустріч я формував, думаючи вже про матч чемпіонату. Звичайно, суперник має перевагу, адже "Лаціо" не грав посеред тижня", — цитує Шевченко журналіст Юрій Шевченко у своєму телеграм-каналі "Гранде Шева".

Матч "Лаціо" — "Дженоа" відбудеться у п’ятницю в Римі, початок — о 19.30. Подивитися зустріч у прямому ефірі можна на стрімінговій платформі MEGOGO.

Після 17 ігор "Дженоа" посідає 18 місце з десятьма очками, а римляни — дев’яті (25 очок).

Як раніше повідомляв "Телеграф", Шевченко був дуже задоволений після перемоги над "Салернітаною" у Кубку Італії.