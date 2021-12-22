Шевченко відреагував на другу нічию з "Дженоа" у чемпіонаті (відео)

Український фахівець залишився задоволеним.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко відреагував на нічию з "Аталантою" (0:0) у матчі 19-го туру Серії А.

"Нам обов’язково потрібні були окуляри. Добре, що команда почула мене і ми зіграли, як треба. У "Дженоа" є серце, ми це довели сьогоднішнього вечора. Можливо, десь поле нам допомогло, його стан не можна назвати ідеальним. Нам треба ще навчитися ефективніше грати в атаці, поки в цьому компоненті маємо серйозні проблеми. Зараз я задоволений тим обсягом роботи, що проробила команда", — заявив Шевченко в інтерв’ю Football Italia.

Для "Дженоа" це друге очко, яке набрало під керівництвом Андрія Шевченка. Раніше клуб із Генуї зіграв унічию проти "Удінезе".

65 хвилин на полі провів український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський, проте результативними діями відзначитись не зміг.

Після 19 турів "Дженоа" перебуває на 18 місці, маючи в активі 11 очок. Свій наступний матч команда Андрія Шевченка проведе 6 січня на виїзді проти "Сассуоло".

Як раніше повідомляв "Телеграф", у Серії А український фахівець показав найгірший старт в історії "Грифонів".