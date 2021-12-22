Укр

Шевченко отреагировал на вторую ничью с "Дженоа" в чемпионате (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Андрей Шевченко Новость обновлена 22 декабря 2021, 07:44
Андрей Шевченко

Украинский специалист остался доволен.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко отреагировал на ничью с "Аталантой" (0:0) в матче 19-го тура Серии А.

"Нам обязательно нужны были очки. Хорошо, что команда услышала меня и мы сыграли, как надо. У "Дженоа" есть сердце, мы это доказали сегодняшним вечером. Возможно, где-то поле нам помогло, его состояние нельзя назвать идеальным. Нам надо еще научиться эффективнее играть в атаке, пока в этом компоненте испытываем серьезные проблемы. Сейчас я доволен тем объемом работы, что проделала команда", — заявил Шевченко в интервью Football Italia.

Для "Дженоа" это второе очко, набранное под руководством Андрея Шевченко. Ранее клуб из Генуи сыграл вничью против "Удинезе".

65 минут на поле провел украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский, однако результативными действиями отличиться не смог.

После 19 туров "Дженоа" пребывает на 18-м месте, имея в активе 11 очков. Свой следующий матч команда Андрея Шевченко проведет 6 января на выезде против "Сассуоло".

Как ранее сообщал "Телеграф", в Серии А украинский специалист показал худший старт в истории "Грифонов".

Теги:
#Андрей Шевченко #ФК Дженоа #Серия А #ФК Аталанта
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