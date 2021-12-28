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Андрій Шевченко та лідер "Дженоа" заразилися коронавірусом

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Андрій Шевченко Новина оновлена 28 грудня 2021, 20:30
Андрій Шевченко

У "Дженоа" знову кадрові проблеми.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко та капітан команди Доменіко Крішито заразилися коронавірусом, повідомляє телеграм-канал "Гранде Шева".

За даними джерела, обидва ризикують пропустити зустріч 20 туру Серії А проти "Сассуоло". Матч відбудеться 6 січня, початок – о 17.30 за київським часом.

На даний момент команда Андрія Шевченка посідає 18-е місце у турнірній таблиці з 11 очками, а ось "Сассуоло" знаходиться вище (13-те місце та 24 очки). Якщо "Дженоа" так низько завершить сезон, то опуститься в другий дивізіон чемпіонату Італії — Серію В.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Доменіко Крішито в зимове трансферне вікно міг покинути "Дженоа", на гравця претендував канадський клуб "Торонто", але капітан вирішив не йти. У зимове трансферне вікно одним із головних варіантів для посилення "Дженоа" бачиться російський півзахисник Олексій Міранчук. Йдеться про можливу оренду із сумою викупу близько 15 мільйонів євро після закінчення нинішнього сезону. Зараз він разом із Русланом Маліновським виступає за "Аталанту".

Теги:
#Андрій Шевченко #ФК Дженоа #Коронавірус #Доменіко Крішіто
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