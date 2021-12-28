Укр

Андрей Шевченко и лидер "Дженоа" заразились коронавирусом

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Андрей Шевченко Новость обновлена 28 декабря 2021, 20:30
Андрей Шевченко

У "Дженоа" вновь кадровые проблемы.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко и капитан команды Доменико Кришито заразились коронавирусом, сообщает телеграм-канал "Гранде Шева".

По данным источника, оба рискуют пропустить встречу 20-го тура Серии А против "Сассуоло". Матч состоится 6 января, начало — в 17.30 по киевскому времени.

На данный момент команда Андрея Шевченко занимает 18-е место в турнирной таблице с 11 очками, а вот "Сассуоло" находится повыше (13-е место и 24 очка). Если "Дженоа" так низко и завершит сезон, то опустится во второй дивизион чемпионата Италии — Серию В.

Как ранее сообщал "Телеграф", Доменико Кришито в зимнее трансферное окно мог покинуть "Дженоа", на игрока претендовал канадский клуб "Торонто", но капитан принял решение не уходить. В зимнее трансферное окно одним из главных вариантов для усиления "Дженоа" видится российский полузащитник Алексей Миранчук. Речь идет о возможной аренде с суммой выкупа порядка 15 миллионов евро по окончании нынешнего сезона. Сейчас он вместе с Русланом Малиновским выступает за "Аталанту".

Теги:
#Андрей Шевченко #ФК Дженоа #Коронавирус #Доменико Кришито
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