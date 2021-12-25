Капитан "Дженоа" отказался бросать Шевченко
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Лидер отказался ехать в MLS.
"Дженоа", который тренирует украинский специалист Андрей Шевченко, сумел в зимнее трансферное окно сохранить лидера команды Доменико Кришито.
Как сообщает журналист Николо Скира на своей странице в твиттере, в услугах 34-летнего итальянца был заинтересован клуб MLS "Торонто". По ходу переговоров Кришито отказался от двухлетнего контракта с канадцами.
Защитник остался верным команде, и продолжит выступление в коллективе Андрея Шевченко. Контракт Кришито с "Дженоа" истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в полтора миллиона евро.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии футболист провел 15 матчей, забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу. Сейчас клуб из Генуи занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А.
Как ранее сообщал "Телеграф", одним из главных вариантов для усиления видится российский полузащитник Алексей Миранчук. Речь идет о возможной аренде с суммой выкупа порядка 15 миллионов евро по окончании нынешнего сезона.
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