Капитан "Дженоа" отказался бросать Шевченко

Лидер отказался ехать в MLS.

"Дженоа", который тренирует украинский специалист Андрей Шевченко, сумел в зимнее трансферное окно сохранить лидера команды Доменико Кришито.

Как сообщает журналист Николо Скира на своей странице в твиттере, в услугах 34-летнего итальянца был заинтересован клуб MLS "Торонто". По ходу переговоров Кришито отказался от двухлетнего контракта с канадцами.

Защитник остался верным команде, и продолжит выступление в коллективе Андрея Шевченко. Контракт Кришито с "Дженоа" истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в полтора миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии футболист провел 15 матчей, забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу. Сейчас клуб из Генуи занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А.

Как ранее сообщал "Телеграф", одним из главных вариантов для усиления видится российский полузащитник Алексей Миранчук. Речь идет о возможной аренде с суммой выкупа порядка 15 миллионов евро по окончании нынешнего сезона.