Президент "Дженоа" признался в любви к Шевченко

Украинцу на Апеннинах полностью доверяют.

Владелец "Дженоа" Альберто Дзангрилло высказал свое мнение касательно работы Андрея Шевченко в клубе из Генуи.

"Не так и просто решиться возглавить команду-аутсайдера, для этого нужно быть смелым человеком. Если кто-то думал, что Шевченко пришел, потому что он кому-то нравится или он предложил свои услуги, то очень сильно ошибается.

"Дженоа" сейчас — это коммерческий проект, который должен развиваться. Приглашение Шевченко — это стратегическая ценность для всего клуба, нам надо думать о перспективе.

Андрей — сильнейший спортсмен, брал "Золотой мяч", при этом он скрупулезный и серьезный. Он сделал выбор в своей жизни, покинув Лондон, и поэтому мы должны его поддержать. Общество любит Шевченко, я люблю Шевченко также", — цитирует Дзангрилло CalcioMercato.com.

На данный момент "Дженоа" под руководством украинского специалиста добыл две ничьи в чемпионате Италии и проиграв в пяти остальных встречах. Генуэзцы занимают 18-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета.

Ранее Сергей Ребров высказал сочувствие Шевченко в связи с нынешней работой.