Президент "Дженоа" зізнався у любові до Шевченка

Українцю на Апеннінах повністю довіряють.

Власник "Дженоа" Альберто Дзангрілло висловив свою думку щодо роботи Андрія Шевченка у клубі з Генуї.

"Не так і просто наважитися очолити команду-аутсайдера, для цього треба бути сміливою людиною. Якщо хтось думав, що Шевченко прийшов, бо він комусь подобається чи він запропонував свої послуги, то дуже помиляється.

"Дженоа" зараз — це комерційний проект, який має розвиватися. Запрошення Шевченка – це стратегічна цінність для всього клубу, нам треба думати про перспективу.

Андрій — сильний спортсмен, брав "Золотий м’яч", при цьому він скрупульозний та серйозний. Він зробив вибір у своєму житті, залишивши Лондон, і тому ми маємо його підтримати. Суспільство любить Шевченка, я люблю Шевченка також", — цитує Дзангрілло CalcioMercato.com.

На даний момент "Дженоа" під керівництвом українського фахівця здобув дві нічиї в чемпіонаті Італії та програвши у п’яти інших зустрічах. Генуезці займають 18-е місце у турнірній таблиці, перебуваючи у зоні вильоту.

Раніше Сергій Ребров висловив співчуття Шевченку у зв’язку із нинішньою роботою.