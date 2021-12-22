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Ребров висловив співчуття Шевченку (відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Андрій Шевченко та Сергій Ребров Новина оновлена 22 грудня 2021, 11:17
Андрій Шевченко та Сергій Ребров

У "Дженоа" зараз лихоліття.

Головний тренер "Аль-Айну" Сергій Ребров висловився про ситуацію в "Дженоа", яку очолив український фахівець Андрій Шевченко.

"Шевченко багато віддав італійському футболу, тому немає нічого дивного, що він працює в "Дженоа". У нього повірили після гарного виступу збірної України, плюс він знає мову країни, де працює.

Пару матчів "Дженоа" я бачив — співчуваю Андрію Миколайовичу. У нього справді складна ситуація. Календар одразу був дуже складний, довелося грати з усіма грандами італійського футболу. Так, мабуть покращення, це помітили і футболісти. Результату, щоправда, поки що не було", — заявив Ребров в ефірі "Бомбардира".

"Дженоа" після 19 турів посідає 18-е місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії з 11 очками. У семи матчах за Шевченка "Дженоа" двічі зіграв унічию, в решті п’яти зустрічей зазнав поразки.

Як раніше повідомляв "Телеграф", капітан клубу з Генуї Доменіко Крішіто розповів, як змінилася команда після приходу Шевченка до "Дженоа" посеред сезону.

Теги:
#Андрій Шевченко #ФК Дженоа #Серія А #Сергій Ребров
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