Ребров висловив співчуття Шевченку (відео)

У "Дженоа" зараз лихоліття.

Головний тренер "Аль-Айну" Сергій Ребров висловився про ситуацію в "Дженоа", яку очолив український фахівець Андрій Шевченко.

"Шевченко багато віддав італійському футболу, тому немає нічого дивного, що він працює в "Дженоа". У нього повірили після гарного виступу збірної України, плюс він знає мову країни, де працює.

Пару матчів "Дженоа" я бачив — співчуваю Андрію Миколайовичу. У нього справді складна ситуація. Календар одразу був дуже складний, довелося грати з усіма грандами італійського футболу. Так, мабуть покращення, це помітили і футболісти. Результату, щоправда, поки що не було", — заявив Ребров в ефірі "Бомбардира".

"Дженоа" після 19 турів посідає 18-е місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії з 11 очками. У семи матчах за Шевченка "Дженоа" двічі зіграв унічию, в решті п’яти зустрічей зазнав поразки.

Як раніше повідомляв "Телеграф", капітан клубу з Генуї Доменіко Крішіто розповів, як змінилася команда після приходу Шевченка до "Дженоа" посеред сезону.