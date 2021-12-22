В Італії розхвалили Шевченка після нічиєї з "Аталантою"

Крішіто задоволений успіхами команди.

Капітан "Дженоа" Доменіко Крішіто висловив свою думку про матч 19-го туру Серії А, в якому його команда зіграла внічию з "Аталантою" — 0:0.

"Шевченко приніс свої ідеї, прийшовши у скрутний момент, і сьогодні ми провели гарний матч. Він попросив нас грати серцем, що і ми зробили. Це важливий момент більше з психологічного погляду, ніж для боротьби за виживання. Шлях довгий, і ми хочемо продовжувати в тому ж дусі", — заявив Крішіто в інтерв’ю TUTTOmercatoWEB.

Після 19 турів "Дженоа" перебуває на 18 місці, маючи в активі 11 очок. Свій наступний матч команда Андрія Шевченка проведе 6 січня на виїзді проти "Сассуоло".

На думку Шевченка, команді потрібно ще додавати в атаці, щоби почати виступати краще. За Шевченка "Дженоа" двічі зіграв унічию в чемпіонаті Італії і поступився у п’яти іграх. У Кубку Італії "грифони" здолали "Салернітану" (перемога з рахунком 1:0) та пробилися до 1/8 фіналу турніру.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у Серії А український фахівець показав найгірший старт в історії "грифонів".