В Италии расхвалили Шевченко после ничьей с "Аталантой"

Кришито доволен успехами команды.

Капитан "Дженоа" Доменико Кришито высказал свое мнение о матче 19-го тура Серии А, в котором его команда сыграла вничью с "Аталантой" — 0:0.

"Шевченко принес свои идеи, прийдя в трудный момент, и сегодня мы провели хороший матч. Он попросил нас играть сердцем, что и мы сделали. Это важный момент больше с психологической точки зрения, чем для борьбы за выживание. Путь длинный, и мы хотим продолжать в то же духе", — заявил Кришито в интервью TUTTOmercatoWEB.

После 19 туров "Дженоа" пребывает на 18-м месте, имея в активе 11 очков. Свой следующий матч команда Андрея Шевченко проведет 6 января на выезде против "Сассуоло".

По мнению Шевченко, команде нужно еще добавлять в атаке, чтобы начать выступать лучше. При Шевченко "Дженоа" дважды сыграл вничью в чемпионате Италии и уступил в пяти играх. В Кубке Италии "грифоны" одолели "Салернитану" (победа со счетом 1:0) и пробились в 1/8 финала турнира.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Серии А украинский специалист показал худший старт в истории "грифонов".