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Капітан "Дженоа" відмовився кидати Шевченка

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Доменіко Крішито Новина оновлена 25 грудня 2021, 11:12
Доменіко Крішито

Лідер відмовився їхати до MLS.

"Дженоа", який тренує український фахівець Андрій Шевченко, зумів у зимове трансферне вікно зберегти лідера команди Доменіко Крішито.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра на своїй сторінці у твіттері, послугами 34-річного італійця цікавився клуб MLS "Торонто". Під час переговорів Крішито відмовився від дворічного контракту з канадцями.

Захисник залишився вірним команді і продовжить виступ у колективі Андрія Шевченка. Контракт Крішито з "Дженоа" спливає влітку 2023 року. Портал Transfermarkt.com оцінює вартість гравця у півтора мільйона євро.

Цього сезону чемпіонату Італії футболіст провів 15 матчів, забив 5 м’ячів і віддав одну результативну передачу. Зараз клуб із Генуї посідає 18-е місце у турнірній таблиці Серії А.

Як раніше повідомляв "Телеграф", одним із головних варіантів для посилення є російський півзахисник Олексій Міранчук. Йдеться про можливу оренду із сумою викупу близько 15 мільйонів євро після закінчення нинішнього сезону.

Теги:
#Андрій Шевченко #ФК Дженоа #Доменіко Крішіто
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