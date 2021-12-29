Укр

"Дженоа" Шевченко продолжает российский вектор усиления

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Эзекьель Понсе Новость обновлена 29 декабря 2021, 08:51
Эзекьель Понсе

Форвард большую часть сезона пропустил из-за травмы.

Нападающий "Спартака" Эзекьель Понсе вошел в шорт-лист трансферных интересов "Дженоа", который тренирует Андрей Шевченко.

Как сообщает Tuttosport, кроме аргентинского форварда среди возможных вариантов усиления рассматриваются Йорген Ларсен из "Гронингена", Жордан Сьебатшо из "Янг Бойз" и Игнасио Пуссетто из "Удинезе".

На данный момент нет информации, на ком все же остановится руководством клуба из Генуи.

В нынешнем сезоне из-за травмы Понсе провел всего лишь 11 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал результативную передачу. Возвращение аргентинца в основную группу после разрыва мениска ожидается в ближайшее время. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Во вторник стало известно, что Андрей Шевченко и один из лидеров "Дженоа" заразились коронавирусом.

Как ранее сообщал "Телеграф", одним из главных вариантов для усиления видится российский полузащитник Алексей Миранчук. Речь идет о возможной аренде с суммой выкупа порядка 15 миллионов евро по окончании нынешнего сезона.

Теги:
#Андрей Шевченко #ФК Спартак #ФК Дженоа
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