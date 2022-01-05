Укр

Шевченко хотят переманить в Польшу

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Андрей Шевченко Новость обновлена 05 января 2022, 12:28
Андрей Шевченко

Украинский специалист заинтересовал футбольное руководство соседней страны.

Главный тренер итальянской "Дженоа" и бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко, ушедший из национальной команды со скандалом, может возглавить сборную Польши.

Об этом сообщает sport.onet.pl.

По информации источника, президент Польского футбольного союза (ПФЛ) Цезарий Кулеша рассматривает кандидатуру обладателя "Золотого мяча" на данную должность. Сейчас "Шева" находится на контракте с "Дженоа", а потому осуществить его переход в сборную Польши будет довольно проблематично. Сообщается, что в ПФЛ могут попытаться даже выкупить контракт украинца у итальянской команды либо вернуться к этому вопросу уже по окончании сезона.

Примечательно, что сборной Польши в марте предстоит матч отбора на ЧМ-2022 против команды России. Андрей Николаевич хорошо знает, как забивать этой команде.

Напомним, Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года. Украинский специалист подписал контракт с клубом до 30 июня 2024-го. Генуэзцы на данный момент идут в зоне вылета в чемпионате Италии (18-е место, 11 очков).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Дженоа" при Шевченко может усилиться российскими футболистами. К слову, у украинца перед Новым годом обнаружили коронавирус.

Теги:
#Футбол #Андрей Шевченко #Сборная Польши
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