Шевченко проиграл битву за "шесть очков" в Серии А (видео)

Украинское дерби в Италии завершилось в пользу команды Коваленко.

В воскресенье, 9 января, "Дженоа" Андрея Шевченко, которого фанаты просят вернуться на поле, в рамках матча 21-го тура чемпионата Италии сезона 2021/22 принимала "Специю" полузащитника Виктор Коваленко. Встреча состоялась на стадионе "Луиджи Феррарис" и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Победу "Специи" принес точный удар Симоне Бастони в первом тайме. "Дженоа" смотрелась безвольно и только в середине 2-го тайма начала создавать хоть какие-то моменты у ворот соперников. Однако гости выстояли и добыли победу в "матче за шесть очков". Добавим, что Коваленко появился на поле на 85-й минуте.

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Добавим, что Андрей Шевченко сдал положительный тест на COVID-19 перед этой игрой и был изолирован. Об этом накануне встречи сообщила пресс-служба "Грифонов". Руководил сегодня командой помощник "Шевы" Мауро Тассотти.

Этот результат оставил "Дженоа" (12 очков) на предпоследнем, 19-м месте, в турнирной таблице Серии А, "Специя" (19 очков) — 16-я. В следующем туре "Грифоны" сыграют с "Фиорентиной" (17.01.2022), а "Орлята" — с "Миланом" (17.01.2022).

В предыдущем матче генуэзцы сыграли вничью с "Сассуоло" (1:1).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Польше хотят пригласить Шевченко.